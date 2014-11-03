Саперів і артилеристів, які захищають Маріуполь, привітали з професійним святом

"Через складну ситуацію в країні ми не святкуємо, а лише відзначаємо свої професійні свята. В цей день треба згадати бойових побратимів, які загинули на полі бою. Від імені керівництва хочу побажати нам усім обов’язково перемогти і повернутися живими та здоровими додому", - зазначив командир підрозділу інженерних військ, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

До привітань захисників Маріуполя долучилися й волонтерські організації, які діють в регіоні.

"Ми щиро вдячні українським солдатам за самопожертву і внесок у відновлення миру в місті. Обіцяємо, що ім’ям кожного, хто загинув біля Маріуполя за нашу волю, назвуть вулиці на Донбасі, а в школах діти знатимуть подробиці їхніх подвигів. Сьогодні ми привезли маленькі подаруночки. Хай же береже українських воїнів Бог і оминають ворожі кулі", - звернулася до воїнів керівник громадської організації «Новий Маріуполь» Марія Подибайло.