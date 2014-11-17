На Чернігівщині випробували вітчизняні безпілотники (фоторепортаж)

На одному з військових полігонів Чернігівщини військові науковці випробували в небі безпілотні апарати типів «А1-С», «Рама» та «Spectrator», які розроблені на державних підприємствах «Атлон Авіа», дослідно-конструкторському бюро «Авіація загального призначення» і «Політеко-Аеро».

Крім цього, чернігівські військові випробувачі під час демонстраційних польотів оцінили реальні можливості закордонного безпілотного авіаційного апарату «Silent Falcon Unmanned Aircraft System».

Зокрема, вони визначили здатність літального апарату виявляти та розпізнавати координати наземних об’єктів, проводити всепогодну цілодобову зйомку місцевості з метою розвідки, автоматично супроводжувати цілі й отримувати еталонні зображення «портрети» об’єктів та передавати отриману інформацію до командного пункту управління у реальному масштабі часу.

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Як повідомив керівник Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України полковник Володимир Башинський, основною метою випробувань є визначення можливості застосування перелічених безпілотних апаратів у Збройних Силах України.