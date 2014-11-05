ОБСЄ: Інциденти з безпілотниками не вплинуть на роботу спостерігачів в Україні

Інциденти із застосуванням радіоперешкод під час польотів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) ОБСЄ на Донбасі не вплинуть на діяльність місії, однак подібні дії неприйнятні. Про це заявив заступник голови спеціальної спостережної місії (СНМ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє РИА Новости.

В оприлюдненій раніше доповіді СНМ повідомлялося про інцидент із застосуванням радіоперешкод, що стався 3 листопада поблизу села Чермалик в 40 кілометрах на північний схід від Маріуполя. Безпілотний апарат ОБСЄ піддався впливу невідомих радіоперешкод, які порушували нормальну роботу пристрою.

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"Я можу підтвердити, що на даний момент у нас було три інциденту, що перешкодили польотам наших БПЛА. У двох випадках було використання електронних засобів, і один інцидент був пов'язаний з обстрілом апарату", - сказав Хуг.

Він уточнив, що перші два випадки сталися 29 жовтня і 2 листопада, однак останній інцидент, який стався в понеділок, 3 листопада, став найсерйознішим порушенням в роботі безпілотників, що є "абсолютно неприйнятним для виконання мандата місії ОБСЄ". При цьому Хуг додав, що у всіх трьох випадках безпілотний літальний апарат залишав "небезпечну зону" і благополучно повертався на базу.

"Це (інциденти - УНІАН) не вплине на наземну операцію місії. Ми продовжимо роботу по мандату незалежно від польотів БПЛА, які, звичайно, дуже допомагають місії спостерігачів - зокрема, дають картину про події у тих районах, які недоступні нам через віддаленість окремих регіонів і з міркувань безпеки", - сказав представник ОБСЄ.

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Він також підтвердив, що безпілотні літальні апарати продовжать свої польоти.

Пробний запуск перших БПЛА, які повинні вести моніторинг режиму припинення вогню на сході України, відбувся 23 жовтня. ОБСЄ повідомляла, що БПЛА будуть здійснювати польоти за трьома напрямками: на південь від Донецька і до Азовського моря, на схід - до російсько-українського кордону, а також на захід - у бік лінії дотику підрозділів силовиків і терористів.