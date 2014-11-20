Військово-музичні підрозділи ЗСУ провели з березня понад 800 заходів

Про це заявив на брифінгу перший заступник начальника Головного управління по роботі з особовим складом ЗС України полковник Олександр Голоднюк.

Як підкреслив Голоднюк, культурологічне забезпечення проводиться в місцях дислокації військових частин та в районах виконання завдань антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях, а також на території Херсонської, Харківської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської областей, на військових полігонах, у місцях відновлення боєздатності та формування (доукомплектування) військових частин, госпіталях.

"В рамках культурологічного забезпечення військ з березня 2014 року організовано більше 800 заходів. До їх проведення було залучено військово-музичні підрозділи Збройних Сил України, будинки офіцерів, окремих відомих українських виконавців, аматорські творчі об’єднання. Крім того, організовано запис та тиражування більше 200 дисків українських військово-патріотичних пісень, які були розповсюджені серед особового складу", — розповів офіцер.

Також полковник повідомив, що з метою увічнення пам’яті осіб, які віддали життя за Україну, в будинках офіцерів та музейних установах організовано оформлення відповідних експозицій та інформаційних стендів. У 5 будинках офіцерів відкрито пункти допомоги Збройним Силам України, через які спільно з волонтерами організовано збір та передачу матеріальних засобів військовослужбовцям АТО.

"Крім того, розпочато спільний проект щодо організації музичних виступів для місцевого населення визволених населених пунктів", — підкреслив Голоднюк і подякував усім виконавцям, які підтримують моральних дух військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції.

Зокрема, Народний артист України Олег Гаврилюк дав в зоні АТО вже 11 концертів, і зараз запланована серія його концертів у тому числі для місцевого населення визначених міст.