Народний артист України Олег Гаврилюк: «Потрібно показувати нашим захисникам, що їх підтримує вся Україна»

- Цього року виповнюється 15 років моєї творчої діяльності, і до цієї дати планувався концерт у Національному палаці мистецтв «Україна», — розповів Олег Гаврилюк. — Проте, враховуючи ситуацію на Донбасі, я все відмінив і разом зі своїми дітьми — Даяною та Аскольдом — поїхав виступати перед нашими захисниками. Стає навіть моторошно, коли 200-300 наших військових після концерту встають і голосно плескають «Дя-ку-є-мо!»: ти відчуваєш, що потрібен саме тут, цим людям. Для мене є блюзнірством давати сьогодні концерти в Палаці, коли наші хлопці чекають виступів «там», адже там інакший вимір часу і життя. І звання «Народний артист України» зобов’язує мене виступати перед хлопцями «там». Сьогодні вже холодно і немає можливості виступати для наших захисників у полях, тому ми переходимо до концертів у залах. Наприклад, завтра дамо концерт для бійців та мешканців Маріуполя. А в неділю буде два концерти у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Плануються також 10 концертів для наших захисників та їх рідних у будинках офіцерів та військових частинах, — повідомив співак.

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Олег Гаврилюк закликав інших артистів проводити концерти для військовослужбовців ЗС України та представників інших силових структур, адже і самі військові це завжди підтримують і заохочують.

— Наші захисники звертаються: «Ми тут вже 5-6 місяців. Де наші артисти, зірки?». Для них дуже важливо знати, що їх підтримують. Не обов’язково їхати на передову. Потрібно показувати нашим захисникам, що їх підтримує вся Україна так, щоб вони це відчували. Творіть добро, і до вас це повернеться, — зазначив Народний артист.

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Він наголосив на важливості не просто поїздок з концертами, а й залучення до волонтерської діяльності. На думку співака, кожен сьогодні повинен на своєму місці робити те, що необхідно.

— Для мене це — бути разом із захисниками і дякувати їм за мужність, стійкість та хоробрість власними піснями та віршами. Пам’ятаю, як виступав перед десантниками зі Львівщини. Вони перед цим втратили на сумнозвісному 32 блокпосту своїх бойових побратимів. Один з бійців підійшов перед концертом і попросив виконати пісню «Ключи от рая», інший — «Соловоньку». А вже по завершенню хтось із захисників дякував за концерт, мовляв, ніколи не думав, що співак, якого він слухав по радіо, просто так приїде до них в поле і виступить. Я ще тоді здивувався, як все це неправильно — це не мені, а ми всі маємо дякувати військовим за їх героїзм, — зазначив Олег Гаврилюк.

Він згадав ще один випадок, коли діти з села Шкаровка Білоцерківського району передали близько 40 малюнків нашим захисникам у Слов’янськ. І на прохання дітей після концерту військові сфотографувалися з цими малюнками. Як з’ясувалося згодом, малеча написала свої телефони, і п’ять-шість військових передзвонили їм та подякували за теплі слова та малюнки, адже для них ці дитячі листи — як обереги, їх носять під серцем. Дитячому щастю не було межі.

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— Оце, напевно, найголовніше. Для кожної дитини-патріота це запам’ятається на все життя. Слава Богу, що в нашій країні є це братерство «від мала до велика», — сказав Олег Гаврилюк.

На завершення свого виступу поет, композитор, автор-виконавець продекламував декілька зі своїх віршів, яких у нього близько 3 тисяч: «Жизнь — бумеранг», «И.Д. Кобзону», «Горжусь народом!», «Обращение к русским матерям».