Бойовики не зменшують інтенсивність обстрілів позицій сил АТО - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Інтенсивність обстрілів не зменшилася», - зазначив він.

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За його словами, бойовики не залишають спроб розширення підконтрольних їм територій та здійснюють напади та обстріли позицій сил АТО на Донецькому, Дебальцевському, Луганському, Маріупольському напрямах та в районі Бахмутівської траси.

Проте Лисенко зауважив, що «за минулу добу росіяни не обстрілювали із своєї території українські позиції».