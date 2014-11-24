Бойовики не зменшують інтенсивність обстрілів позицій сил АТО - РНБО
Бойовики не зменшують інтенсивність обстрілів позицій сил АТО, проте Росія вже не обстрілює українські позиції зі своєї території.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Інтенсивність обстрілів не зменшилася», - зазначив він.
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За його словами, бойовики не залишають спроб розширення підконтрольних їм територій та здійснюють напади та обстріли позицій сил АТО на Донецькому, Дебальцевському, Луганському, Маріупольському напрямах та в районі Бахмутівської траси.
Проте Лисенко зауважив, що «за минулу добу росіяни не обстрілювали із своєї території українські позиції».