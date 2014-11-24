За добу в зоні АТО загинули 3 військових, ще 24 отримали поранення

13:16, 24 листопада 2014
Військо
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Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

REUTERS

За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, 24 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу на сході України у зоні АТО загинули 3 українських військових, 24 отримали поранення.

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