Українські військові доставили гуманітарну допомогу мешканцям Дебальцевого (фото)

При підтримці губернатора Донецької області та завдяки скоординованим діям Управління цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА та груп Цивільно-військового співробітництва, жителям міста Дебальцеве доставлено близько 10 тонн гуманітарної допомоги.

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Продуктові набори та теплі речі військовослужбовці Збройних Сил України та бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій роздавали мирним мешканцям під безперервним обстрілом з боку бойовиків. Слід зауважити, що ситуація у місті залишається напруженою. Багато людей опинилися на вулиці, адже їхні будинки повністю або частково зруйновані внаслідок обстрілів.