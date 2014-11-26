Українські військові доставили гуманітарну допомогу мешканцям Дебальцевого (фото)
Підрозділи ЗС України доставили до міста Дебальцеве гуманітарну допомогу мирним мешканцям.
При підтримці губернатора Донецької області та завдяки скоординованим діям Управління цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА та груп Цивільно-військового співробітництва, жителям міста Дебальцеве доставлено близько 10 тонн гуманітарної допомоги.
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Продуктові набори та теплі речі військовослужбовці Збройних Сил України та бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій роздавали мирним мешканцям під безперервним обстрілом з боку бойовиків. Слід зауважити, що ситуація у місті залишається напруженою. Багато людей опинилися на вулиці, адже їхні будинки повністю або частково зруйновані внаслідок обстрілів.