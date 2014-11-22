Бойовики обстріляли Дебальцеве, поранено 5 мирних жителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора терористи завдали масованого ракетного удару помісту Дебальцеве. Під час обстрілу 5 громадян дістали поранення, постраждало 20 житлових будинків особливо в центрі міста», - сказав Лисенко.

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За його словами, бойовики обстрілювали місто з установок залпового вогню «Град» і «Ураган» протягом всієї минулої ночі.

«Особливо сильний залп прогримів о 22.45 і лише завдяки щасливому випадку декілька ракет не розірвалося, і правоохоронцями забезпечено заходи щодо їх подальшого вивезення», - повідомив Лисенко.

У цілому, він відзначив посилення обстрілу позицій українських військових терористами поблизу Дебальцевого і сусідніх населених пунктів.