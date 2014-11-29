Військові провели патріотичну акцію в центрі Слов'янська: роздавали іграшки, наклейки та календарики
16:28, 29 листопада 2014Військо
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Перехожі охоче спілкувались з військовослужбовцями та приймали подарунки.
У Слов’янську провели патріотичну акцію / фото прес-служба Міністерства оборони
Військовослужбовці Збройних Сил України, які беруть участь в АТО, вчергове провели патріотичну акцію на центральній площі Слов’янська, Донецької області.
Цього разу крім патріотичної літератури, бійці АТО роздавали наклейки, календарики з національною символікою та іграшки найменшим мешканцям міста.
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Перехожі охоче спілкувались з військовослужбовцями та приймали подарунки. Та найбільше радості було у малечі. Настрій перехожим піднімала патріотична музика, яка лунала з вже звичного для мешканців міста «музичного» бронетранспортера.
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