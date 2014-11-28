Під Слов'янськом затримано двох чоловіків, які втекли з колонії після мінометного обстрілу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, встановлено, що внаслідок мінометного обстрілу однієї з виправних колоній у Донецькій області здійснили втечу четверо засуджених, які відбували там покарання.

Читайте такожВ тюрмах на сході Україні зруйнована майже вся інфраструктура - Омбудсмен Одного із втікачів вдалося затримати співробітникам колонії. Інформація про інцидент надійшла на пости Нацгвардії.

Затримані засуджені були передані у компетентні органи, де по них приймають правове рішення.