Під Слов'янськом затримано двох чоловіків, які втекли з колонії після мінометного обстрілу
14:01, 28 листопада 2014Суспільство
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Вчора військовослужбовці Національної гвардії України на блокпосту в районі Слов’янська затримали двох підозрілих чоловіків, які виявилися втікачами з місцевої колонії.
На блокпості затримали двох втікачів / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, встановлено, що внаслідок мінометного обстрілу однієї з виправних колоній у Донецькій області здійснили втечу четверо засуджених, які відбували там покарання.
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Затримані засуджені були передані у компетентні органи, де по них приймають правове рішення.
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