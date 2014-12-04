За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 13 - поранені

Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі начальник прес-служби головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай, 3 грудня під час виконання бойового завдання біля селища Сизе Станично-Луганського району 20-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення грудної клітини.

Біля селища Камишне Станично-Луганського району в результаті вибуху, який стався під час наїзду на вибуховий пристрій автомобіля Cougar, 2 військовослужбовці (1966, 1982 року народження) отримали тілесні ушкодження.