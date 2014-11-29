Бойовики обстріляли Станицю Луганську, селище залишилось без світла і тепла

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, за вчорашній день і минулу ніч під обстріли бойовиків із різних видів зброї потрапили населені пункти: Попасна, Трьохізбенка, Щастя, Причепилівка, Артема, Макарове, Верхня Вільхова, Геївка. Значних руйнувань і постраждалих серед мирного населення немає.

Найбільш інтенсивних обстрілів зазнала Станиця Луганська. Починаючи з 22.00 селище спочатку обстріляли з систем залпового вогню "Град", а потім - із 1.00 до 7.00 - продовжувалися безперервні обстріли з важкої артилерії та мінометів. Люди, які залишилися в Станиці, всю ніч сиділи в підвалах. Інформації про загиблих і поранених немає.

За словами Москаля, в центрі Станиці Луганської розбито центральну теплотрасу, з пошкоджених труб б'є гаряча вода. Опалення відключено, електроенергії також немає.

Читайте такожМоскаль: "Прозріння" Луганщини займе не менше 5 роківКрім того, бойовики обстріляли з артилерії селище Валуйське поблизу Станиці. За попередніми даними, там пошкоджено 18 житлових будинків. Інформації про поранених або загиблих немає.