На лікуванні за кордоном перебувають 23 бійці із зони АТО, в Україні - 274
10:49, 19 грудня 2014Військо
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На стаціонарному лікуванні перебуває 274 поранених бійців із зони АТО, за кордоном - 23 українських військовослужбовців.
За кордоном проходять лікування 23 бійця із зони АТО / facebook.com/iv.bogdan
Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір. "Сьогодні на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я Міноборони перебуває 274 військовослужбовців, які були поранені в ході АТО, з них 18 осіб знаходяться у важкому стані", - повідомила вона.
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"23 військовослужбовці з важкими пораненнями проходять лікування за кордоном, з них 7 - у Німеччині, 4 - в Ізраїлі, по 3 - у США, Латвії та Литві, по одному - в Італії, Естонії, Великобританії", - повідомила Вікторія Кушнір.
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