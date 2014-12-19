На лікуванні за кордоном перебувають 23 бійці із зони АТО, в Україні - 274

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір. "Сьогодні на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я Міноборони перебуває 274 військовослужбовців, які були поранені в ході АТО, з них 18 осіб знаходяться у важкому стані", - повідомила вона.

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"23 військовослужбовці з важкими пораненнями проходять лікування за кордоном, з них 7 - у Німеччині, 4 - в Ізраїлі, по 3 - у США, Латвії та Литві, по одному - в Італії, Естонії, Великобританії", - повідомила Вікторія Кушнір.