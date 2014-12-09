За кордоном лікування пройшли 36 бійців АТО і 363 учасники Євромайдану

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ (МЗС Євген Перебийніс. "Станом на сьогодні в медичних закладах за кордоном перебувають понад 100 військовослужбовців, з яких 73 - у Польщі, 11 - в Ізраїлі, 16 - у Німеччині, 8 - у Хорватії, 6 - в Литві, 5 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 4 - в США, 4 - в Словаччині, 3 - в Естонії, 3 - в Угорщині, 2 - в Австрії, 1 - в Латвії", - сказав він.

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За словами речника МЗС, курси лікування і реабілітації в закордонних медичних закладахвже пройшли 36 військовослужбовців АТО.

Лікування та реабілітація поранених військовослужбовців здійснюється як за рахунок коштів урядів країн, де перебувають українці, так і за сприяння громадських, благодійних та волонтерських організацій місцевих підприємців.

Що стосується лікування постраждалих під час Революції Гідності, відповідну медичну допомогу в іноземних лікувальних закладах отримали 363 українці, з яких 144 пройшли курс лікування в Польщі, 58 - в Словаччині, 38 - у Чехії, 25 - в Німеччині, 24 - в Італії, 22 - в Литві, 11 - в Австрії, 11 - в Румунії, 10 - в Ізраїлі, 8 - в Латвії, 6 - в Естонії, 3 - у Франції, 2 - в Іспанії, 1 - в Швеції.

За словами Євгена Перебийноса, транспортування потерпілих забезпечувалася шляхом виконання літаками іноземних партнерів санітарних рейсів, дипломатичні дозволи на здійснення яких оформлялися за сприяння МЗС України.