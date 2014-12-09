За кордоном лікування пройшли 36 бійців АТО і 363 учасники Євромайдану
На сьогоднішній день в медичних установах за кордоном перебувають понад 100 українських військовослужбовців, які постраждали під час бойових дій на Донбасі.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ (МЗС Євген Перебийніс. "Станом на сьогодні в медичних закладах за кордоном перебувають понад 100 військовослужбовців, з яких 73 - у Польщі, 11 - в Ізраїлі, 16 - у Німеччині, 8 - у Хорватії, 6 - в Литві, 5 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 4 - в США, 4 - в Словаччині, 3 - в Естонії, 3 - в Угорщині, 2 - в Австрії, 1 - в Латвії", - сказав він.
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За словами речника МЗС, курси лікування і реабілітації в закордонних медичних закладахвже пройшли 36 військовослужбовців АТО.
Лікування та реабілітація поранених військовослужбовців здійснюється як за рахунок коштів урядів країн, де перебувають українці, так і за сприяння громадських, благодійних та волонтерських організацій місцевих підприємців.
Що стосується лікування постраждалих під час Революції Гідності, відповідну медичну допомогу в іноземних лікувальних закладах отримали 363 українці, з яких 144 пройшли курс лікування в Польщі, 58 - в Словаччині, 38 - у Чехії, 25 - в Німеччині, 24 - в Італії, 22 - в Литві, 11 - в Австрії, 11 - в Румунії, 10 - в Ізраїлі, 8 - в Латвії, 6 - в Естонії, 3 - у Франції, 2 - в Іспанії, 1 - в Швеції.
За словами Євгена Перебийноса, транспортування потерпілих забезпечувалася шляхом виконання літаками іноземних партнерів санітарних рейсів, дипломатичні дозволи на здійснення яких оформлялися за сприяння МЗС України.