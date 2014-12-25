За добу в зоні АТО поранений один військовий, загиблих немає

Протягом доби в зоні проведення АТО не загинув жоден український військовий, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко. Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені двоє військових "За останню добу кількість провокацій з боку терористів значно зменшилася. Серед загиблих українських військових немає, поранення отримав один військовослужбовець", - сказав Андрій Лисенко.

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