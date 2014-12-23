За добу в зоні АТО дістали поранення троє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу троє наших військовослужбовців отримали поранення, але жоден не загинув", - сказав Лисенко.

Читайте такожПід Макіївкою на базі російських військових стався вибух, є загиблі - ІСВін зазначив, що поранення українські воїни отримали через обстріли позицій сил АТО бойовиками.