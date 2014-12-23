За добу в зоні АТО дістали поранення троє військових
13:01, 23 грудня 2014Суспільство
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Упродовж доби в зоні АТО троє військовослужбовців отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу троє наших військовослужбовців отримали поранення, але жоден не загинув", - сказав Лисенко.
Читайте такожПід Макіївкою на базі російських військових стався вибух, є загиблі - ІСВін зазначив, що поранення українські воїни отримали через обстріли позицій сил АТО бойовиками.
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