Українська армія поповнилася відремонтованими "Гвоздиками" і "Піонами"
Президент Петро Порошенко вручив військовослужбовцям декількох військових частин понад 150 сертифікатів на озброєння та військову техніку.
Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався із церемонії вручення державних нагород військовослужбовцям, які виявили професіоналізм та героїзм у захисті незалежності України.
Були нагороджені військовослужбовці 14-ої, 95-ої, 24-ої, 51-ї механізованих бригад та Центральної артилерійської бази Збройних Сил України.
Після цього Порошенко вручив сертифікати на техніку військовим пілотам, командирам екіпажів та водіям.
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Особовий склад Збройних Сил сьогодні отримав літаки типу МіГ-29 та Су-27, 122-мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», БМП-2, БМД-2, 82-мм автоматичні міномети 2Б9 «Васильок», багатоцільові тягачі МТЛБ-АТ та автомобілі КрАЗ-6446.
Крім того, військові артилеристи отримали 203-мм самохідні гармати 2С7 «Піон» та машини комплексу управління вогнем самохідної артилерії. Військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ також отримали нові зразки стрілецької зброї штурмові гвинтівки «Форт» 221 та 224.