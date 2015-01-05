Українська армія поповнилася відремонтованими "Гвоздиками" і "Піонами"

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався із церемонії вручення державних нагород військовослужбовцям, які виявили професіоналізм та героїзм у захисті незалежності України.

Були нагороджені військовослужбовці 14-ої, 95-ої, 24-ої, 51-ї механізованих бригад та Центральної артилерійської бази Збройних Сил України.

Після цього Порошенко вручив сертифікати на техніку військовим пілотам, командирам екіпажів та водіям.

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Особовий склад Збройних Сил сьогодні отримав літаки типу МіГ-29 та Су-27, 122-мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», БМП-2, БМД-2, 82-мм автоматичні міномети 2Б9 «Васильок», багатоцільові тягачі МТЛБ-АТ та автомобілі КрАЗ-6446.

Крім того, військові артилеристи отримали 203-мм самохідні гармати 2С7 «Піон» та машини комплексу управління вогнем самохідної артилерії. Військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ також отримали нові зразки стрілецької зброї штурмові гвинтівки «Форт» 221 та 224.