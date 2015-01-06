У 2015 році до лав ЗСУ мобілізують 200 тисяч українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Генпрокурора – Військовий прокурор України Анатолій Матіос сьогодні у Чернівцях під час представлення нового прокурора Чернівецької області.

«Вже можу вам сказати, що передбачена протягом четвертої хвилі мобілізація у кількості 100 тис. осіб, наступна – 50 тисяч і шоста хвиля – також 50 тисяч. Там є своя технологія підрахунку, чого така велика кількість. Але скажу, що це дуже багато. 210 днів у поточному році відбуватиметься мобілізація на військову службу», - сказав Матіос.

За словами Чернівецького обласного військового комісара Віталія Чурая, наразі обласний військовий комісаріат отримав попереднє завдання по мобілізації в рамках чергової, четвертої хвилі, яка розпочнеться з 20 січня, за яким 1400 буковинців мають піти до лав Збройних сил аби замінити своїх земляків, які воюють вже майже рік.

Читайте такожУ Міноборони назвали основні пункти мобілізації-2015: три хвилі без строковиків в АТО

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень.

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.

Читайте такожПоранених учасників АТО Міноборони зарахувало в кадровий резерв

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.