У 2015 році до лав ЗСУ мобілізують 200 тисяч українців
Протягом четвертої, п’ятої та шостої хвиль мобілізації, які відбудуться у 2015 році, до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Генпрокурора – Військовий прокурор України Анатолій Матіос сьогодні у Чернівцях під час представлення нового прокурора Чернівецької області.
«Вже можу вам сказати, що передбачена протягом четвертої хвилі мобілізація у кількості 100 тис. осіб, наступна – 50 тисяч і шоста хвиля – також 50 тисяч. Там є своя технологія підрахунку, чого така велика кількість. Але скажу, що це дуже багато. 210 днів у поточному році відбуватиметься мобілізація на військову службу», - сказав Матіос.
За словами Чернівецького обласного військового комісара Віталія Чурая, наразі обласний військовий комісаріат отримав попереднє завдання по мобілізації в рамках чергової, четвертої хвилі, яка розпочнеться з 20 січня, за яким 1400 буковинців мають піти до лав Збройних сил аби замінити своїх земляків, які воюють вже майже рік.
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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень.
Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.
У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.
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Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.
У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.