Навчання мобілізованих триватиме 25 діб - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

"Розпочнеться мобілізація з 20 січня, загалом буде призвано близько 50 тисяч, серед них будуть як військовослужбовці запасу, офіцери, так і солдати-строковики", - зазначила вона.

Читайте такожГРУ і ФСБ Росії отримали завдання зірвати хвилю мобілізації в Україні - ТимчукЯк повідомляє Українська правда, навчання мобілізованих триватиме 25 діб, після чого вони пройдуть бойове злагодження у складах підрозділів.

"До мобілізації будуть залучатись передовсім військові спеціалісти запасу. Мобілізовані пройдуть обов'язкову підготовку на базах навчальних центрів Міноборони, а фахівці пройдуть перепідготовку при вищих навчальних закладах МОУ", - сказала Кушнір.

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня секретар РНБОУ Олександр Турчинов повідомив, що мобілізація в наступному році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень.

«У цьому році у нас відбулося три хвилі мобілізації. Тому постає актуальне питання щодо ротації наших героїв. Тому що не може бути така ситуація, коли одні й ті ж самі люди несуть на собі всі труднощі захисту батьківщини, а інша частина дивиться про них по телебаченню. Саме тому у 2015 році заплановано, що всі, хто не матиме бажання підписати контракт на продовження служби, вже як контрактники будуть поетапно звільнятися з лав Збройних Сил, Національної гвардії тощо», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО додав, що вже з січня почнеться мобілізація, і вона проводитиметься у три етапи. Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно, з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.