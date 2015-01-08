Міністр оборони спростував інформацію про мобілізацію 200 тисяч осіб у 2015 році

Міністр оборони Степан Полторак спростував інформацію про мобілізацію 200 тисяч осіб у 2015 році. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент LB.ua.

"Ми призиваємо в 2015 році першу партію, починаючи з 20 січня. Буде передбачене повне забезпечення, підготовка на всіх рівнях. Ця кількість людей становить 50 тисяч осіб, причому вона буде в два етапи: 24 і 26 тисяч. До квітня місяця буде проводитися підготовка тих, кого ми мобілізуємо", - заявив він.

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"По решті мобілізації рішення не прийнято. При необхідності, при ускладненні обстановки, тільки тоді буде проведена додаткова мобілізація. Кінець квітня-червень - 13,5 тис. і липень-вересень ще може бути 40 тисяч", - додав Полторак.

За його словами, загальна кількість мобілізованих не перевищуватиме 104 тисячі осіб.