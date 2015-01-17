За добу в зоні АТО загинули троє військовослужбовців, 18 отримали поранення

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВночі бойовики обстрілювали донецький аеропорт і найближчі села"За останню добу загинули троє українських військовослужбовців і 18 отримали поранення", - повідомив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули 6 українських військовослужбовців, ще 18 були поранені.