За добу в зоні АТО загинули троє військовослужбовців, 18 отримали поранення
12:58, 17 січня 2015Військо
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Протягом останньої доби в зоні проведення АТО загинули троє українських військовослужбовців, 18 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожВночі бойовики обстрілювали донецький аеропорт і найближчі села"За останню добу загинули троє українських військовослужбовців і 18 отримали поранення", - повідомив Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули 6 українських військовослужбовців, ще 18 були поранені.
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