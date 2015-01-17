За добу в зоні АТО загинули троє військовослужбовців, 18 отримали поранення

12:58, 17 січня 2015
Військо
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Протягом останньої доби в зоні проведення АТО загинули троє українських військовослужбовців, 18 отримали поранення.

REUTERS

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВночі бойовики обстрілювали донецький аеропорт і найближчі села"За останню добу загинули троє українських військовослужбовців і 18 отримали поранення", - повідомив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО загинули 6 українських військовослужбовців, ще 18 були поранені.

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