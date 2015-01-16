В зоні АТО за добу загинули 6 українських військових

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру АТО Андрій Лисенко.

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«За останню добу в результаті бойових дій загинуло шість наших військовослужбовців, ще 18 отримали поранення»,- сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора було відомо про загибель двох захисників донецького аеропорту.