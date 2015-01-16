В зоні АТО за добу загинули 6 українських військових
13:00, 16 січня 2015Військо
1823 0
За минулу добу в зоні проведення АТО загинули 6 українських військовослужбовців, ще 18 були поранені.
За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових/ facebook.com/sergei.loiko
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожДля захисту донецького аеропорту підтягуються резерви
«За останню добу в результаті бойових дій загинуло шість наших військовослужбовців, ще 18 отримали поранення»,- сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, вчора було відомо про загибель двох захисників донецького аеропорту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter