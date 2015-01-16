В зоні АТО за добу загинули 6 українських військових

13:00, 16 січня 2015
Військо
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За минулу добу в зоні проведення АТО загинули 6 українських військовослужбовців, ще 18 були поранені.

За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных/ facebook.com/sergei.loiko

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру АТО Андрій Лисенко.

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«За останню добу в результаті бойових дій загинуло шість наших військовослужбовців, ще 18 отримали поранення»,- сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора було відомо про загибель двох захисників донецького аеропорту.

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