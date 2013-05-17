З початку 2013 року загальний наліт авіаційних частин становить більше 3100 годин

Середній наліт на визначений екіпаж Повітряних Сил Збройних Сил України становить понад 17 годин, загальний середній наліт на екіпаж – близько 12,5 годин, наліт курсантів – 10 годин.

– Крім того, наприкінці квітня до України повернулися військові льотчики транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, які впродовж трьох тижнів у екстремальних полярних умовах на військово-транспортному літаку Іл-76МД виконували завдання спільної українсько-данської операції «Північний сокіл – 2013», – зазначив Володимир Можаровський.

Він повідомив, що в рамках операції українські військові пілоти здійснили 46 польотів, провівши у небі більше 116 годин. За цей час було перевезено більше 82 тисяч тонн вантажу.