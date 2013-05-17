З початку 2013 року загальний наліт авіаційних частин становить більше 3100 годин
«З початку року авіаційні частини Повітряних Сил Збройних Сил України виконали 173 льотні зміни. На сьогодні загальний наліт авіаційних частин становить 3132 години», – відзначив сьогодні, 17 травня, у Клубі Кабінету міністрів України заступник міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.
Середній наліт на визначений екіпаж Повітряних Сил Збройних Сил України становить понад 17 годин, загальний середній наліт на екіпаж – близько 12,5 годин, наліт курсантів – 10 годин.
– Крім того, наприкінці квітня до України повернулися військові льотчики транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, які впродовж трьох тижнів у екстремальних полярних умовах на військово-транспортному літаку Іл-76МД виконували завдання спільної українсько-данської операції «Північний сокіл – 2013», – зазначив Володимир Можаровський.
Він повідомив, що в рамках операції українські військові пілоти здійснили 46 польотів, провівши у небі більше 116 годин. За цей час було перевезено більше 82 тисяч тонн вантажу.