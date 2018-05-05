Служити в армії стає престижно

6 травня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», відповідно до якого протягом наступних 45 діб триватиме часткова мобілізація у визначених областях України. Під час прес-конференції «Основні питання проведення часткової мобілізації в Україні» представники Міноборони роз’яснили деякі аспекти цього процесу.

Як 10 днів розтягнулись на півтора місяця

Представник Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗС Олександр Правдивець зокрема пояснив, що, відповідно до Указу Президента від 17 березня 2014 року «Про проведення часткової мобілізації в Україні», в країні з 18 березня до 2 травня проводилася часткова мобілізація. Згідно з Указом Президента від 6 травня «Про проведення часткової мобілізації в Україні», із 7 травня розпочато другу чергу мобілізації терміном 45 діб.

Після призову військовозобов’язані набувають статусу військовослужбовців і проходять службу у військових частинах (із грошовою оплатою як контрактники). Проходять її певний термін — місяць, рік, кілька років — до виходу відповідного Указу Президента «Про демобілізацію». За словами Олександра Правдивця, 45 діб — це період, під час якого можна вилучати мобілізаційні ресурси. Під час першого призову військовозобов’язаних призивали на навчальні збори на 10 діб, на той час у військових комісаріатах ще не знали, що далі буде оголошено мобілізацію. Тому й виникли деякі непорозуміння із неочікуваною затримкою призваних. Нині про терміни цієї затримки ніхто не береться сказати щось конкретне. Демобілізацію цих людей проводитимуть поетапно певний час, їх замінять юнаки, призвані на строкову військову службу, зауважив полковник Правдивець.

Чому затримується «дембель»?

На запитання, коли ж звільнять строковиків (ідеться про торішній весняний призов), у яких термін служби закінчився, відповів начальник відділу управління комплектування та призову Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС Валерій Дендебера. Зокрема він нагадав, що термін строкової служби залежить від рівня освіти. Громадяни, які не мають вищої освіти, служать до 12 місяців, з вищою освітою (магістратурою) — до 9 місяців. Звільнення цієї категорії відповідно до статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чітко регламентується: військовослужбовці строкової військової служби звільняються лише на підставі указу Президента України.

Відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 1 травня 2014 року №447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» в Україні регламентовано повернення до проходження у ЗС такого виду служби, як строкова. Цим указом також встановлено терміни проведення призову на строкову військову службу: травень — липень.

Однак військовослужбовці ЗС України, які були призвані на строкову військову службу торік навесні, можуть бути затримані на службі з огляду на агресію Російської Федерації максимум на шість місяців.

— Кількість юнаків, призваних торік, яких планували демобілізувати після строкової служби, — понад 6 тисяч осіб. Плани та етапи їх звільнення зі строкової військової служби вже опрацював Генеральний штаб ЗС України, і їх буде звільнено планово, після підписання Указу Президента України «Про демобілізацію», — наголосив полковник Валерій Дендебера.

А поки такого закону немає, то строковиків мають право затримати на службі до шести місяців.

Кошти для грошового забезпечення є

Військова служба за призовом під час мобілізації визначена як новий окремий вид служби, що дає змогу виплачувати громадянам, призваним під час мобілізації, грошове забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, нарівні з військовослужбовцями військової служби за контрактом (відповідно до посад та військових звань), а не нарівні військовослужбовців строкової служби, як передбачалося раніше.

— Відповідно до постанови Кабміну «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» від 9 квітня 2014 року №111, грошове забезпечення цій категорії військовослужбовців виплачується в порядку і розмірах, установлених для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, — зазначив полковник Володимир Верцімага.

Зокрема громадянам, призваним на військову службу під час мобілізації, також нараховується одноразова грошова допомога, яка виплачуватиметься на день демобілізації. Умови та порядок виплати допомоги визначає Кабінет Міністрів.

Також офіцер роз’яснив, чому за 10 днів березня та за квітень грошове забезпечення було невеликим.

— Деякі виплати, такі, як премія, щомісячна винагорода та надбавка за виконання особливо важливих завдань, виплачується у поточному місяці за попередній. Тому виходить, що у квітні вони отримали всі ці виплати лише за ті дні березня, коли був призов. У травні військовослужбовці, призвані під час мобілізації, отримають грошове забезпечення вже у повному обсязі, — зазначив полковник Володимир Верцімага.

За його словами, у травні та за наступні місяці військовослужбовці, призвані під час мобілізації, отримуватимуть таке саме грошове забезпечення, як і військовослужбовці за контрактом. Зарплати варіюватимуться в середньому від 2400 гривень (стрілець-кулеметник) до 5400 гривень (заступник командира батальйону). При цьому у військовослужбовців високомобільних десантних військ і спецпризначенців грошове забезпечення трохи більше.

Крім того, у місяць демобілізації військовослужбовці отримають дві премії, дві винагороди і дві надбавки. Ще більше грошове забезпечення в останньому місяці. Для стрільця-кулеметника це становитиме 4241 гривню, а для командира роти — 9071 гривню.

— Коштами для виплати грошового забезпечення усі військові частини забезпечені. Вже зроблено всі розрахунки за травень. За березень і за квітень усі гроші виплачено всім військовослужбовцям, за винятком тих, хто перебуває не в місцях постійної дислокації, — госпіталях, відрядженнях, — підкреслив він.

Також полковник Володимир Верцімага розповів, що у Генштабі опрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів, який визначає коефіцієнти збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям в особливий період за виконання окремих завдань. Ці коефіцієнти можуть становити від 1,3 до 3,0 залежно від обставин.

— Визначено коефіцієнти збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям в особливий період за виконання окремих завдань, зокрема за знищення техніки супротивника, і розміри виплати додаткової винагороди від 1 до 5 мінімальних заробітних плат (від 1200 до 6000 гривень), — підкреслив офіцер.

У рамках забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців Нацбанк спільно з урядом опрацьовує механізм створення так званих кредитних канікул для мобілізованих. А у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає звільнення військовослужбовців від нарахування штрафних санкцій, а також військовозобов’язаних, призваних під час мобілізації на військову службу, у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо).