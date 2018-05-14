«Жалкую, що не зможу допомогти товаришам у бою...»

Через п’ять діб Ярослав знову потрапив на передову боротьби за мир та безпеку громадян, але вже власної країни. Ситуація на Сході України виявилася значно жорсткішою, ніж у колишній Югославії. І навіть попри набутий бойовий досвід, довелося зазирнути в очі смерті, яка, на щастя, його обминула. Ярослав Миронов став учасником бою, про який тепер знає вся Україна…

На світанку 22 травня терористи влаштували підступну засідку українським військовим. У результаті бою загинуло троє хлопців, п’ятеро були поранені. Ярославу пощастило вижити, але його поранення призвело до ампутації ноги.

…Ярослав нині проходить курс лікування у клініці судинної хірургії Головного військово-клінічного центру «ГВКГ» МО України. Поряд з ним — дружина Галина та сестра Людмила. Там я з ними і зустрілась.

— Звісно, про Ярослава тут дбають. Батьки, на жаль, рано пішли з життя, тож для нас підтримка лікарів дуже важлива, — говорить Людмила. — Нас з братом із Харкова ввечері доправили реанімобілем в київський госпіталь, де його відразу й прооперували. Особлива вдячність лікарю Ярослава ангіохірургу Олексію Родіонову за турботу і підтримку. Та й медпрепаратами нас забезпечили сповна. На них ми не витратили жодної копійки.

Завжди спортивний, за вдачею непосидючий та товариський Ярослав важко звикається з теперішнім станом. Про пережите на Сході згадує з помітною гіркотою. І це зрозуміло, адже у свої 27 років він втратив бойових побратимів, та й самому доведеться вчитися жити по-іншому.

Завданням окремої механізованої бригади, в складі якої старший лейтенант Ярослав Миронов вирушив на Луганщину, було посилення блокпостів на дорогах області. А згодом зі штабу надійшов наказ відрядити колону до Рубіжного, аби облаштувати там ще два блокпости.

— Пересувались ми вночі. Коли зайшли в Рубіжне, десь близько п’ятої години ранку, розділились: одна колона пішла в бік Лисичанська, а наша, на чолі з начальником штабу капітаном Андрієм Ф., в бік міста, де за 300 метрів від укріплення ворожих станів ми мали облаштувати свій блокпост, — розповідає Ярослав. — Але такої змоги нам не дали. Ми помітили озброєних чеченців, а згодом пролунали вистріли. Обстрілювали першу колону. Начальник штабу прийняв рішення: повернутись і допомогти нашим хлопцям.

Коли підрозділ Ярослава Миронова прийшов на допомогу, бій був у розпалі. Один солдат з мобілізованих резервістів загинув, двох поранили. Командир роти капітан Олександр П. побачив, що наші вояки можуть потрапити в пастку: з одного боку дороги — річка і болото (у разі обстрілу ліворуч не відійти), а з другого — підвищення, на яке машини не змогли б виїхати. Водночас інтенсивність обстрілу зі сторони Лисичанська зростала. Довелося розвертати авто- та бронетехніку під вогнем. Саме тоді снайпер поранив їхнього командира взводу лейтенанта Дмитра Я. Ярослав Миронов з лейтенантом Сергієм Д. і двома військовослужбовцями, які разом з ним були в косовському відрядженні — старшиною Володимиром П. і капітаном медичної служби Дмитром Г., — забрали пораненого командира на ноші та доставили до реанімаційної машини. На душі полегшало: життя товариша — у безпеці. Аж раптом воїни побачили, що їхній відхід заблоковано.

— Ми потрапили в пастку. Бойовики з місцевих завалили дорогу деревами, — згадує Ярослав.

Почались переговори із розлюченим натовпом, який вимагав залишити техніку і зброю. Мовляв, вони проти, щоб вона потрапила в місто. Насправді, це й не входило в завдання частини — за 2–3 км знаходився блокпост сил АТО, військові направлялася саме туди. Вдалося домовитися, взялися розбирати завали дерев. Однак щойно перша машина завелась, зі сторони Лисичанська підійшли люди у одностроях з прапорами Російської Федерації на шевронах. З їхньої розмови та зовнішнього вигляду стало зрозуміло — чеченці. Начальник штабу підтвердив рішення: виводити техніку і рятувати людей. У цей час Ярослав Миронов прикривав вогнем двох мобілізованих хлопців, які лежали під машиною. В їхніх очах він бачив страх... Підступно ззаду йому в ногу вдарила куля. Вже згодом Ярослав зрозумів, що вона була зі зміщеним центром тяжіння, бо порвала сухожилля та м’язи, пошкодила артерію та вени.

— Капітан медслужби Дмитро Г., сержант Г. і солдат П. донесли мене до медичної машини, на якій доправили до місцевої лікарні, — згадує офіцер. — Я їхав і чув постріли та вибухи.

На допомогу мотострільцям підійшли десантники і артилеристи. Потім Ярослав дізнався, що командир підрозділу прибув на місце бою і вивів своїх хлопців на укріплений блокпост.

Проте для Миронова випробування того дня не закінчилися. Близько десятої години вечора до лікарні, де розмістили поранених військових, підійшло з десяток озброєних чужинців. Вирішили добити поранених. На захист пацієнтів став головний лікар, який не дозволив нікому зайти в будівлю, переконавши їх, що в лікарні військових немає. Так, вкотре ангел-охоронець врятував життя офіцеру. Згодом п’ятьох українських поранених вертольотом доправили в Харків. А звідти Ярослава забрали під опіку військових медиків до Києва…

Сьогодні офіцер уже у безпеці. Проте його подальше життя не буде простим. Але зараз Ярослав не про це думає. Для нього головне, щоб його товариші та всі наші військові якнайшвидше повернулись до рідних домівок. А всі збройні протистояння — припинились. Адже немає нічого ціннішого за людське життя, яке на війні легко втратити.

P.S. Завершуючи нашу нелегку розмову, старший лейтенант Миронов просив не робити з нього героя, а наголосити, що він офіцер, який захищав свою Батьківщину — рідну землю, що для цієї молодої людини має особливе значення. А ще передавав через газету привіт усім своїм товаришам, які залишаються на Сході країни, водночас жалкуючи, що вже не зможе їм допомогти в бою…

Наталія ТКАЧУК, «Народна армія»