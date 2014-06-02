У Міноборони розповіли, що куплять для солдатів за рахунок благодійних коштів

Міністерство оборони України оголосило про проведення процедури закупівлі амуніції для солдатів на суму 111,1 млн грн за рахунок коштів, перерахованих у рамках благодійної акції «Підтримай українську армію», йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

«З метою речового забезпечення на кошти, що надійшли як благодійна допомога на матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців ЗСУ у сумі 111,1 млн грн, проводиться процедура закупівлі», - зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, міністерство планує до 30 червня поставити солдатам 42,9 тис. спальних мішків на суму 15,2 млн грн, 3,5 тис. флотської форми одягу на 8,5 млн грн, 15 тис. постільних предметів на 9,1 млн грн і 26,6 тис. комплектів польової форми одягу і взуття на 37,2 млн грн. До 30 липня Міноборони має намір поставити 10 тис. пулезахисних шоломів на 19 млн грн і 7 тис. комплект льотно-технічного обмундирування на 3,8 млн грн. До 15 серпня буде закуплено 11 тис. пар і до 31 серпня ще 41 тис. пар черевиків з високими берцями на загальну суму 15,6 млн грн.

Також для забезпечення підрозділів територіальної оборони міністерство має намір виділити 2,7 млн грн.

«Внесені зміни до законодавчих актів України з питань державних закупівель надають можливість проводити закупівлю у скорочені терміни», - зазначається у повідомленні.

У міністерстві також відзначають, що станом на 30 травня 2014 року ЗСУ отримали від підприємств-виробників і передали військовослужбовцям, які виконують завдання у певних районах, 9 тис. спальних мішків.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Міністерство оборони України ініціювало благодійну акцію «Підтримай українську армію». Для участі в акції абонентам мобільних операторів «Київстар», «МТС Україна», life:) і «Тримоб» (колишній Utel) пропонувалося відправити SMS з будь-яким текстом або зателефонувати на номер «565». Після дзвінка або SMS з рахунку абонента автоматично знімається сума у 5 грн.

Разом з тим, Міноборони в рамках акції відкрило рахунки в Державній казначейській службі України для банківських переказів коштів.

Станом на кінець травня українці перерахували на підтримку української армії понад 126 млн грн.

Крім того, Міноборони уклало договори на придбання для української армії за кошти держбюджету 10 тис. бронежилетів "Корсар М3-4" та їх еквівалентів на загальну суму 51,4 млн грн.