Українці перерахували на підтримку української армії понад 126 млн грн

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

«Станом на 28 травня на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції «Підтримай Українську армію» надійшло вже більше 126,4 млн грн від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним Силам України (ВСУ)», - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, з даної суми грошові перекази на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ складають 118,8 млн грн. При цьому на медичне забезпечення української армії піде 7,6 млн грн.

«З допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» в підтримку української армії перераховано 29,7 млн грн (все - на матеріально-технічне забезпечення ЗС України)», - наголошується в повідомленні.

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 104,7 тис. дол. США і 44 тис. євро. Після обов'язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок іноземної валюти на рахунках Міністерства оборони України склав 49,6 тис. дол. США (гривневий еквівалент - 561,6 тис. грн) і 21,8 тис. євро (гривневий еквівалент - 335,4 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Міністерство оборони України ініціювало благодійну акцію «Підтримай українську армію». Для участі в акції абонентам мобільних операторів «Київстар», «МТС Україна», life і «Тримоб» (колишній Utel) пропонувалося відправити SMS з будь-яким текстом або зателефонувати на номер «565». Після дзвінка або SMS з рахунку абонента автоматично знімається сума у 5 грн.

Разом з тим, Міноборони в рамках акції відкрило рахунки в державній казначейській службі України для банківських переказів коштів.