У центрі АТО розповіли про знищення терористів і підтримку місцевого населення

В центрі АТО заявляють, що місцеве населення у переважній більшості позитивно сприймає дії учасників АТО, а терористів знищують лише тоді, коли ті відмовляються здаватися.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник центру АТО Владислав Селезньов.

"Бойовики не знають жалю та совісті, нападають на учасників АТО підступно, із засідок розстрілюють колони, вбиваючи наших військових", - пише він.

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"Сили АТО чітко засвідчують свою позицію, висувають ультиматум бойовикам здатись у полон, лише у випадку відмови, блокують та при супротиву знищують них", - наголошує Селезньов.

"Місцеве населення у переважній більшості позитивно сприймає дії учасників АТО, спрямовані на стабілізацію обстановки в регіоні, що вкотре підкреслює марність планів бойовиків", - додає він.

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Селезньов нагадує, що за минулу добу, внаслідок дій українських військовослужбовців в районі н.п. Червоний Лиман та Слов’янськ, знищено понад 300 бойовиків, ще близько 500 поранено.

Українська сторона також зазнала втрат: 2 військовослужбовця отримали смертельні поранення, ще 45 було поранено.