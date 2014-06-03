На Донеччині знищено понад 300 терористів - речник АТО

Активна фаза антитерористичної операції у Донецькій області триває, знищено понад 300 бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов під час телефонного включення для учасників брифінгу в Києві.

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"У зоні розташування сил антитерористичної операції триває АТО, тобто до неї залучені сили і засоби, які мають забезпечити мир і спокій в регіоні... На даний час триває активна фаза (АТО), вона проходить у визначених районах, зокрема триває активна фаза в районі Красного Лимана і Семенівки... Сили бойовиків тануть, є попередня інформація, що понад 300 бойовиків знищено внаслідок дій з боку сил антитерористичної операції", - сказав Селезньов.