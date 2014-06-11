Міністр оборони повідомив, коли бійці АТО отримають статус учасників бойових дій

Учасники антитерористичної операції отримають статус учасників бойових дій після завершення всіх заходів у рамках цієї операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам в.о. міністра оборони України Михайло Коваль перед засіданням Кабінету міністрів.

Читайте такожКомандування Нацгвардії ініціює надання статусу учасників бойових дій військовим, задіяним в АТО

“Щодо статусу учасника бойових дій - усі юридичні документи у нас є, але зараз не йде процес видачі цих посвідчень, він буде по закінченні всіх тих заходів, які ми проводимо”, - зазначив він.

За словами Коваля, всі учасники АТО стоять на обліку. “Є відповідна система видачі. Кожна людина підконтрольна… Усі люди будуть законно отримувати посвідчення”, - підкреслив Коваль.

Читайте такожВ Міноборони розповіли, хто отримає статус учасника бойових дій

На запитання, чи правда, що учасників бойових дій під Волновахою змушують писати заяви про те, що вони постраждали внаслідок нещасного випадку, Коваль відповів: “Такого не може бути. По кожному випадку проводиться дуже серйозне розслідування. Ми виплачуємо всі кошти, які є. Сім’я загиблого отримує 605 тис. грн".