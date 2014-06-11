Ніч у зоні АТО пройшла відносно спокійно - Тимчук
08:24, 11 червня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», ніч в зоні АТО пройшла відносно спокійно.
REUTERS
Про це написав у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожТерористи створюють новий оплот у Сніговому - Тимчук
"Терористами були обстріляні два блок-посту сил АТО. Один - з автоматичної стрілецької зброї, другий - з автоматичного гранатомета АГС-17. Силовики відкривали у відповідь вогонь. Втрат серед них немає", - написал у соцмережі експерт.
Про втрати серед бойовиків немає даних.
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