Бійці АТО звільнили від терористів Ямпіль і Кіровськ

Про це у своєму Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Підрозділи Збройних сил і Національної гвардії України звільнили від терористів Ямпіль і Кіровськ біля Красного Лиману Донецької області. Взято під контроль міст через річку Сіверський Донець. Таким чином, нарешті (через скільки тижнів!) виявився вже повністю блокованим Слов'янськ", - написав Тимчук.

Читайте такожПід час інтенсивних боїв на Луганщині сили АТО знищили близько 200 бойовиків - Селезньов

Раніше в четвер керівник групи інформування з АТО Владислав Селезньов повідомив, що на Луганщині силами АТО знищені блок пости і засідки бойовиків, захоплена панівна висота в районі проведення операції. Під час інтенсивних боїв загинули четверо українських військовослужбовців, 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.