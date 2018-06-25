Роз’яснення щодо закупівлі Міністерством оборони України бронежилетів за процедурою відкритих торгів, яка була оскаржена в Антимонопольному комітеті

Таким чином, Міністерство оборони України могло застосувати виключно процедуру відкритих торгів щодо закупівлі бронежилетів, які і було застосовано 30.04.2014, а не 12.05.2014 як стверджує Антимонопольний комітет України.

Оголошення про проведення торгів подано Міністерством оборони України до ДП “Зовнішторгвидав” 30.04.2014, а оприлюднено ним на веб-порталі Уповноваженого органу 12.05.2014 за №117469.

Тобто, на день прийняття рішення про застосування Міністерством оборони процедури відкритих торгів норма щодо застосування переговорної процедури в Законі була відсутня.

Щодо спрощеної процедури закупівлі, яка з повідомлення Антимонопольного комітету України триває 7-10днів.

Слід зазначити, що переговорна процедура закупівлі з урахуванням лише строків для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з дотриманням усіх визначених Законом строків та графіка прийому інформації на веб-порталі Уповноваженого органу (без урахування строків проведення переговорів, підготовки учасниками документів для підтвердження кваліфікаційним критеріям, тощо) становить як мінімум 17 днів. Для прикладу:

23.06.2014 – прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі і розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу;

26.06.2014 – офіційне оприлюднення;

27.06.2014 – визначення переможця та акцепт пропозиції (відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону загальний строк для визначення переможця переговорної процедури закупівлі не повинен перевищувати п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформації про застосування переговорної процедури закупівлі) і розміщення повідомлення про акцепт на веб-порталі Уповноваженого органу;

03.07.2014 – офіційне оприлюднення;

09.07.2014 – настає термін для укладання договору (відповідно до вимог абзацу 2 ч. 3 ст. 39 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції).

Взагалі переговорна процедура на практиці може тривати від 20 до 35 днів (без урахування оскаржень до Антимонопольного комітету України). Тобто, твердження Антимонопольного комітету України не відповідає дійсності.

Щодо “не подання” Міністерством оборони України документів на запит щодо надання інформації по суті скарги:

18.06.2014 – у другій половині дня отримано запит на надання інформації, у якому зазначено, що протягом трьох робочих днів надати до Антимонопольного комітету України пояснення по суті скарги та копії необхідних для розгляду скарги документів та рішення про призупинення процедури закупів, в якому зазначено, що розгляд скарги відбудеться 26.06.2014.

Міністерство оборони України 20.06.2014 на запит Антимонопольного комітету України надало всі матеріали щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю виробів текстильних готових, інших (бронежилети та інше).

Слід зазначити, що відповідно до вимог Закону (стаття 18, абзац 2 ч.8) орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб’єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Враховуючи дану норму Закону призупинення процедури не є обов’язковою нормою.

Про розгляд скарги ТОВ “АММО С” Антимонопольним комітетом України повідомлено після 14:00 20.06.2014.

Антимонопольний комітет України, враховуючи ситуацію в Україні міг призначити розгляд скарги на 18.06.2014, не призупиняючи при цьому процедуру закупівлі (Законом передбачено, що Орган оскарження має право призупинити торги на підстав отримання скарг, але не зобов’язаний).

Підстав для відміни застосованої процедури відкритих торгів у Міністерства оборони України не було так як відповідно до вимог Закону Замовник відміняє торги в разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Тобто, Законом визначено чіткій перелік підстав для відміни процедури закупівлі. У даному, зокрема, випадку підстав для відміни торгів немає.

