Делегація Академії сухопутних військ взяла участь у військовому форумі в Австрії

Участь у заході взяли понад 100 представників вищих військових навчальних закладів з 17 різних країн Європи. Україна, яку представляли офіцери Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, була представлена вперше, говориться в повідомленні Міністерства оборони.

Головною метою цьогорічного форуму була розробка спільних модулів базової освіти офіцерів, що дає змогу вищим військовим навчальним закладам європейських країн обмінюватись курсантами для набуття міжнародного досвіду та вдосконалення їхньої підготовки.

В ході роботи форуму офіцери з різних військових вишів були розподілені на 5 секцій, де на основі заздалегідь запропонованої країнами-учасницями тематики розробляли найбільш необхідні та актуальні модулі військових дисциплін. Запропоновані результати розробок розглядались членами, наукового комітету, до складу якого увійшли представники військових вишів з Австрії, Польщі, Румунії, Угорщини та Чехії. Серед них, зокрема, Академія сухопутних військ ім. Тадеуша Костюшка збройних сил Польщі, з якою Академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного має давні партнерські стосунки.

Варто зазначити, що участь української військової делегації на цьогорічному форумі була позитивно схвалена учасниками усіх присутніх на заході країн. Офіцери Академії сухопутних військ обговорили зі своїми іноземними колегами низку важливих питань щодо майбутньої співпраці в галузі військової освіти, подальшого співробітництва, обміну курсантами тощо.

"Україна обрала курс на євроінтеграцію, а отже і трансформація військової освіти повинна відбуватись у форматі передового європейського досвіду", - зазначив голова української делегації полковник Олександр Дробан, - "Цьогоріч ми лише презентували нашим іноземним колегам військову освіту України на прикладі Академії сухопутних військ, а також самі ознайомилися зі спільною системою підготовки офіцерів для армій європейських країн".