Міноборони створює ще один вид збройних сил

До сухопутних військ, повітряних і військово-морських сил додадуться сили спецоперацій. За словами міністра оборони, рішення про створення такого виду збройних сил продиктоване подіями в східних областях держави, передає ТСН.ua.

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Сили спецоперацій будуть відпрацьовувати навички швидкого реагування на подібні напади на країну. Створювати нові збройні сили будуть на базі деяких військових частин, які поки не називаються.