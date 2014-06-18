Міноборони створює ще один вид збройних сил
13:11, 18 червня 2014Військо
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Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль заявив, що в українській армії з'явиться четвертий вид збройних сил.
Міністр обороні розповів про створення сил спецоперацій / фото прес-служби Міноборони
До сухопутних військ, повітряних і військово-морських сил додадуться сили спецоперацій. За словами міністра оборони, рішення про створення такого виду збройних сил продиктоване подіями в східних областях держави, передає ТСН.ua.
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Сили спецоперацій будуть відпрацьовувати навички швидкого реагування на подібні напади на країну. Створювати нові збройні сили будуть на базі деяких військових частин, які поки не називаються.
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