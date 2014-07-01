Порошенко закликав ЄС діяти більш рішуче
Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз діяти більш рішуче, зважаючи на те, що рішення Європейської Ради щодо мирного плану не виконане.
Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом.Читайте такожКонсультації щодо врегулювання ситуації на Донбасі можуть пройти в Мінську - Геращенко
Глава МЗС Швеції з порозумінням поставився до рішення глави держави завершити дію режиму припинення вогню на Донбасі. Він підтримав готовність Порошенка повернутися до режиму незастосування сили на умовах, що відображені у рішенні Європейської Ради від 27 червня, а саме – двостороннє припинення вогню і запровадження надійного контролю на українсько-російському кордоні під моніторингом ОБСЄ, звільнення всіх без винятку заручників, та готовність почати політичні переговори з реалізації мирного плану президента.
Також Порошенко поінформував щодо роботи над внутрішніми реформами та отримав підтримку наміру реалізувати спільні з ЄС проекти для масштабного створення робочих місць на сході України.