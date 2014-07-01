Порошенко закликав ЄС діяти більш рішуче

Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом.Читайте такожКонсультації щодо врегулювання ситуації на Донбасі можуть пройти в Мінську - Геращенко

Глава МЗС Швеції з порозумінням поставився до рішення глави держави завершити дію режиму припинення вогню на Донбасі. Він підтримав готовність Порошенка повернутися до режиму незастосування сили на умовах, що відображені у рішенні Європейської Ради від 27 червня, а саме – двостороннє припинення вогню і запровадження надійного контролю на українсько-російському кордоні під моніторингом ОБСЄ, звільнення всіх без винятку заручників, та готовність почати політичні переговори з реалізації мирного плану президента.

Також Порошенко поінформував щодо роботи над внутрішніми реформами та отримав підтримку наміру реалізувати спільні з ЄС проекти для масштабного створення робочих місць на сході України.