Жоден із суб’єктів господарювання не відмовився постачати продукти в зону АТО

Про це повідомив начальник Центрального управління продовольчого забезпечення збройних сил (ЗС) тилу ЗС полковник Олександр Андрух. "Існуюча система аутсорсингу дозволила забезпечити безперебійне продовольче забезпечення військових частин і в стаціонарних і в польових умовах. Більше того, дехто з цивільних осіб, які це робили, навіть отримали поранення і лікувалися від них", - додав він.

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Полковник Олександр Андрух повідомив, що оскільки в окремих регіонах на сході ведеться стрільба і тривають бойові дії, то для військових частин, які задіяні в АТО, було визначено місця, до яких суб’єкти господарювання підвозять продукти, а вже звідти військовим чи авіаційним транспортом вони доставляються до місця призначення.

"В майбутньому є певні напрацювання і хотілося, щоби система аутсорсингу залишилась. Але її доцільно буде залишити тільки для військових навчальних закладів та військових частин, які постійно знаходяться в місцях дислокації - у медичних установах, на базах, складах і арсеналах. А для всіх інших - мають бути штатні військові кухарі", - наголосив полковник Олександр Андрух.