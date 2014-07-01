Жоден із суб’єктів господарювання не відмовився постачати продукти в зону АТО
Жоден із суб’єктів господарювання в межах аутсорсингу не відмовився від постачання продуктів до зони проведення АТО.
Про це повідомив начальник Центрального управління продовольчого забезпечення збройних сил (ЗС) тилу ЗС полковник Олександр Андрух. "Існуюча система аутсорсингу дозволила забезпечити безперебійне продовольче забезпечення військових частин і в стаціонарних і в польових умовах. Більше того, дехто з цивільних осіб, які це робили, навіть отримали поранення і лікувалися від них", - додав він.
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Полковник Олександр Андрух повідомив, що оскільки в окремих регіонах на сході ведеться стрільба і тривають бойові дії, то для військових частин, які задіяні в АТО, було визначено місця, до яких суб’єкти господарювання підвозять продукти, а вже звідти військовим чи авіаційним транспортом вони доставляються до місця призначення.
"В майбутньому є певні напрацювання і хотілося, щоби система аутсорсингу залишилась. Але її доцільно буде залишити тільки для військових навчальних закладів та військових частин, які постійно знаходяться в місцях дислокації - у медичних установах, на базах, складах і арсеналах. А для всіх інших - мають бути штатні військові кухарі", - наголосив полковник Олександр Андрух.