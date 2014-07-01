Українські силовики взяли під контроль населений пункт Закотне, поранено трьох бійців

Про це повідомив у соцмережі керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії, нардеп Юрій Стець.

"Спецпідрозділи нацгвардії в ході операції по знешкодженю бойовиків ввійшли і взяли під контроль населений пункт Закотне, що поблизу Слов'янська, в ході спецоперації поранено троє бійців Нацгвардії, втрат з нашого боку немає. Бої тривають", - написав депутат. Читайте такожСили АТО знищили табір терористів під Слов'янськом, вбито 250 бойовиків

За його словами, командувач Нацгвардії генерал-лейтенант Полторак поставив завдання взяти під контроль Старий Караван та Брусівку.