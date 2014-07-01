Українські силовики взяли під контроль населений пункт Закотне, поранено трьох бійців
17:05, 01 липня 2014Політика
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У ході операції по знешкодженню бойовиків спецпідрозділи Нацгвардії ввійшли і взяли під контроль населений пункт Закотне, що знаходиться поблизу Слов'янська. Бої тривають.
REUTERS
Про це повідомив у соцмережі керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії, нардеп Юрій Стець.
"Спецпідрозділи нацгвардії в ході операції по знешкодженю бойовиків ввійшли і взяли під контроль населений пункт Закотне, що поблизу Слов'янська, в ході спецоперації поранено троє бійців Нацгвардії, втрат з нашого боку немає. Бої тривають", - написав депутат. Читайте такожСили АТО знищили табір терористів під Слов'янськом, вбито 250 бойовиків
За його словами, командувач Нацгвардії генерал-лейтенант Полторак поставив завдання взяти під контроль Старий Караван та Брусівку.
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