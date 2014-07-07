Миколаївський тепловозоремонтний завод готує броньовані КамАЗи для збройних сил

За словами директора підприємства В’ячеслава Симченка, на заводі триває ремонт двох КамАЗів, корпус яких обшивається броньованими листами для захисту від різного виду зброї, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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"Однією з причин поранень і загибелі військовослужбовців є відсутність умов для безпечної передислокації. Бронемашини їдуть повільно, чим дають можливість терористам застосувати артилерійський вогонь, а обладнані таким чином КамАЗи дозволять нашим військовим пересуватися швидко", - підкреслив В’ячеслав Симченко.

Необхідно зазначити, що нещодавно Миколаївський тепловозоремонтний завод вже передав для потреб збройних сил відремонтовані за свій рахунок 4 БТРи.