Миколаївські льотчики отримали відремонтований за кошти депутатів БТР-70

Урочиста церемонія передачі відбулася біля КПП військової частини. У бойової машини відремонтували ходову частину та двигун, а також пофарбували фарбою захисного кольору, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Директор ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» Вячеслав Січенко зазначив, що це вже другий БТР, який на підприємстві ремонтують для потреб миколаївських авіаторів, і четвертий - для потреб українських військових.

Як розповів народний депутат Руслан Пересунько, це вже не перша акція його однопартійців. Протягом кількох місяців вони збирали і передали у військові частини військового обладнання та спорядження на суму 250 тис. грн.

Начальник штабу авіаційного з’єднання полковник Борис Матіцин запевнив, що оновлена бойова машина допоможе особовому складу військової частини виконувати завдання за призначенням.