Вся Україна сьогодні пишається своїми Збройними силами - Порошенко

У ході візиту його супроводжували Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Віктор Муженко та представники інших силових структур, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни.

Як наголосив на початку свого виступу перед військовослужбовцями, Президент України Петро Порошенко, в Україні з’явилася армія, яка вміє перемагати, яка вміє філігранно воювати, яка вміє захищати цивільне населення і яка вміє реально ставати миротворцем.

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"Я щойно повернувся зі Слов’янська. Я можу сказати, що Україна і Донбас зачекалися миру. Люди дякують сьогодні вам за мир, дякують за те, що прогнали і знищили бойовиків і терористів. Ви продемонстрували країні, що вона має сильну високопрофесійну, високопатріотичну армію. І я сьогодні приїхав подякувати Вам за це! Подякувати за бойовий дух, за перемогу, за все найкраще що ви продемонстрували протягом останнього тижня!" – наголосив Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.

За словами Президента України ці успіхи змінили настрій по всій країні.

"Я вас запевняю по всій країні зараз абсолютно інший настрій. Вся Україна пишається своїми Збройними силами, Національною гвардією, українським солдатом. Ви дали всі підстави пишатися країною, шанувати і поважати її", - додав Петро Порошенко у своєму зверненні до особового складу.

Він також окремо подякував тим офіцерам, які добре організували і спланували операцію, яка дозволила взяти в кільце місто Слов’янськ, і, зокрема, начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України генерал-лейтенанту Віктору Муженку.

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Указом Президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету та цілісності країни, вірність військовій присязі чимало військовослужбовців було заохочено державними нагородами (орденами Богдана Хмельницького, орденами за мужність) та цінними подарунками.

Також у польовому таборі АТО Президенту України Петру Порошенку і супроводжуючим його особам були продемонстровані зразки озброєння і військової техніки, яку військовослужбовцям української армії вдалось захопити у противника. Серед яких 4 броньовані бойові машини, 3 танки, 31 одиниця переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), 26 протитанкових керованих ракет (ПТКР), безпілотний літальний апарат (БПЛА), більше 100 одиниць стрілецької зброї, близько 300 тисяч боєприпасів та 27 одиниць інженерних боєприпасів.

"Сьогодні нам потрібна рішучість, сьогодні ми не повинні дати бандитам і бойовикам зупинитися і зачепитися за жодний останній клаптик української землі. Ми все зробимо, щоб швидше звільнити Україну від окупації. Найближчим часом ми маємо посилити охорону державного кордону. Ми маємо надійно перекрити українську землю від постачання бойовикам зброї, танків, систем залпового вогню, артилерії, яку везуть сюди щоб вбивати українців. Наша з вами почесна місія захистити жінок, дітей, мирний труд українців. Інколи це буває нелегко, але день від дня Україна народжує нові Збройні Сили. Я сьогодні маю всі підстави пишатися вами. Дякую вам за це!" - сказав у заключному слові Президент України.