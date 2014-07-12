За ніч військові в зоні АТО відбили низку атак терористів
Станом на 07.00 12 липня ситуація у районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою.
Найбільш загострена обстановка зберігається у містах і населених пунктах Донецьк, Луганськ, Горлівка, Сніжне, Сєверодонецьк, Антрацит і Краснодон.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.
Терористи не дозволяютьмісцевим мешканцям залишати захоплені міста. Ймовірно, що їх планують використовувати для прикритгя своїх угруповань в якості «живого щита» у протистоянні зі Збройними Силами України. Не виключено, що під виглядом колони біженців можливий відхід бойовиків на територію Російської Федерації.
Бойовики продовжують обстріли житлових кварталів з метою дискредитації підрозділів АТО, а також обстрілюють позиції українських військових та прикордонників у прикордонній смузі.
Читайте такожЗа добу в Луганську загинуло троє мирних жителів
Терористами скоєно низку обстрілів позицій сил АТО із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Зокрема, обстріляні позиції військових поблизу населених пунктів Нижнє Деревечко, Д’якове, Зеленопілля. За попередніми даними, вогонь вівся з боку кордону Російської Федерації.
Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно сімнадцять обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України.