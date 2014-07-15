За добу бойовики здійснили 16 обстрілів позицій силовиків, АТО триває (інфографіка)

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби незаконні збройні формування скоїли 16 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів сил АТО в районах населених пунктів Красна Талівка, Черемшине, Олександрівка, Земляне, Стукалова Балка, Шишкове, Амвросіївка, Свердловськ, Нижня Деревичка, Степанівка», - зазначив він.

Читайте такожЗ території Росії був обстріляний прикордонний пункт «Красна Талівка» - РНБО «У відповідь сили АТО відкривали вогонь по позиціям терористів», - додав Лисенко.

«Внаслідок боїв протягом останньої доби шість військовослужбовців ЗС України загинуло, 13 отримали поранення», - заявив речник РНБО.

За даними медіацентру РНБО, бойовики та російські найманці продовжують здійснювати спроби передислокувати на територію України автомобільну та бронетанкову техніку й обстрілюють місця перебування прикордонних підрозділів.

"Триває активна фаза антитерористичної операції. Не припиняються бої за відновлення контролю над україно-російським кордоном", - сказано в повідомленні.