Сьогодні в зоні АТО загинули шестеро військових, 13 поранені - РНБО
12:43, 15 липня 2014Політика
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Сьогодні в ході антитерористичної операції загинули 6 військових, ще 13 отримали поранення.
Шестеро українських військових загинуло у зоні АТО / Олександр Клименко
Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив речник РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.
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"Втрати в зоні проведення АТО станом на 12:00: 6 загиблих, 13 поранених", - поінформував Лисенко. За його словами, усіх поранених доправили в мед заклади, де їм надається необхідна меддопомога.
Нагадаємо, за даними РНБО, в зоні АТО 14 липня загинуло троє військовослужбовців, ще 12 поранені.
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