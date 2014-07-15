Сьогодні в зоні АТО загинули шестеро військових, 13 поранені - РНБО

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив речник РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.

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"Втрати в зоні проведення АТО станом на 12:00: 6 загиблих, 13 поранених", - поінформував Лисенко. За його словами, усіх поранених доправили в мед заклади, де їм надається необхідна меддопомога.

Нагадаємо, за даними РНБО, в зоні АТО 14 липня загинуло троє військовослужбовців, ще 12 поранені.