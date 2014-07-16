Обстановка у зоні АТО напружена, звільнені населені пункти - під контролем військових
Станом на 16 липня обстановка у зоні АТО залишається напруженою. Найбільш складною та загостреною зберігається в містах Донецьк, Луганськ, Лисичанськ, Антрацит, Сєвєродонецьк та Краснодон, де бойовики готують опорні пункти у захоплених адмінбудівлях.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Зокрема, зазначається, що на звільнених територіях обстановка залишається складною, проте сили АТО продовжують утримувати зайняті позиції. Звільнені населені пункти залишаються під контролем військових.
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Як повідомляв УНІАН, вночі продовжувався обстріл позицій сил АТО в районі населеного пункту Мариновка. Спочатку обстріл вівся з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», потім — з мінометів і 122-мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика». Вогонь вели з боку державного кордону з Російською Федерацією. Підрозділи АТО відкрили вогонь у відповідь.