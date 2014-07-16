Вранці бойовики розпочали масований наступ на сили Нацгвардії біля Маринівки, бій триває

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної гвардії України.

"Були нанесені танкові, мінометні удари та удари з ПТУРів по блокпосту Національної гвардії України, що розташовувався поблизу с.Маринівка (Донецька область). Вогонь вівся більше години. Сили Національної гвардії України відбили удар та перейшли у наступ, в результаті чого терористи відступили до населеного пункту Степанівка", - йдеться у повідомленні. Читайте такожТимчук: вночі зі сторони кордону з РФ з установки "Град" і гаубиць вівся обстріл позицій сил АТО біля Маринівки

З боку військовослужбовців Національної гвардії України є троє поранених. В ході обстрілу значно постраждала інфраструктура населеного пункту Маринівка.

Наразі бій продовжується вже у районі населеного пункту Тарани, де терористи продовжують наступ на сили Національної гвардії України, наступ ведеться з боку Саур-Могили та Степанівки . Вогонь по позиціях українських силовиків ведеться із мінометів, танків та ПТУРів. Один військовослужбовець Національної гвардії України поранений в результаті бою. Втрати серед терористів уточнюються.