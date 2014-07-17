Дружина полоненого льотчика Ан-26 просить керівництво України допомогти врятувати її чоловіка

11:58, 17 липня 2014
Військо
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Дружина полоненого  льотчика Сергія  Мордвінова - вояка  з Ан-26 - просить керівництво країни та депутатів Житомирської міськради допомогти врятувати  з полону її чоловіка.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це дружина вояка Любов Мордвінова, яка проживає у Житомирі, заявила сьогодні  у своєму виступі на черговій сесії Житомирської міської ради

За  словами жінки, Сергій Мордвінов  виконував миротворчу місію, доставляв продукти та воду українським військовим і знаходився серед  членів екіпажу збитого 14 липня  літака Ан-26, а потім потрапив у полон до бойовиків.

Після свого виступу  у кулуарах Житомирської міської ради під час розмови з  кореспондентом УНІАН та іншими журналістами дружина полоненого  вояка отримала змогу переговорити по мобільному телефону з полоненим чоловіком. Під час цієї розмови вона спілкувалася з ним, питала, як він себе почуває та обіцяла, що звернеться у можливі інстанції, щоб допомогти йому та визволити з полону. При цьому Любов плакала та нервувала.

Читайте такожПрес-центр АТО уточнив кількість врятованих льотчиків з Ан-26«Чоловік сказав мені, що з ним поки що все гаразд, і його готові обміняти на  бойовиків,які знаходяться у полоні в Україні»,- сказала Любов Мордвінова.

Читайте такожДвоє членів збитого Ан-26 перебувають у полоні – ТимчукВона пообіцяла також направити відповідне звернення керівництву країни, Міноборони та іншим представникам влади.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня літак Ан-26 був збито. Служба безпеки України має неспростовні докази того, що його було уражено російськими збройними силами.  

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