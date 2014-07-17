Штурмова авіація сил АТО знищила декілька Т-64 та БТРів терористів

Залишається напруженою обстановка і в інших районах проведення антитерористичної операції (АТО), йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Члени терористичних організацій продовжують протиправну діяльність, здійснюють збройний опір військовослужбовцям збройних сил (ЗС), утримують під контролем населені пункти, перешкоджають діяльності державних установ та представникам українських ЗМІ, активно вживають заходів щодо дискредитації силових структур.

Протягом доби терористами здійснено 27 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС.

Військовослужбовці АТО за минулу добу відбили 4 атаки терористів в районі населеного пункту Маринівка. Бойовики атакували позиції з використанням танків та БТРів, при підтримці артилерії, зокрема, реактивною системою залпового вогню "Град". Вогнем української штурмової авіації знищено 3 одиниці Т-64 та 2 одиниці БТР бойовиків.