У бою біля Маринівки сили АТО знищили 3 танки, 2 БТР і 3 автомобіля терористів - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"З учорашнього дня не вщухали бої поблизу н.п.Мариновка. Українські військовослужбовці відбили 4 атаки противника. Бойовики наступали під прикриттям 5 танків і декількох БТР. Сили АТО знищили 3 танки і 2 БТР. Також знищено 3 автомобіля терористів, які доставляли бойовиків до місця зіткнення. Дані щодо втрат обох сторін уточнюються", - написав експерт.Читайте такожВранці бойовики розпочали масований наступ на сили Нацгвардії біля Маринівки, бій триває

Крім цього, бойовики здійснили обстріл блок-посту сил АТО біля селища Металіст поблизу Луганська. Обстріл вівся з мінометів. За інформацією Тимчука, втрат серед військовослужбовців немає.

Бойовики з танків обстріляні позиції сил АТО на території Луганського аеропорту. Втрат серед військовослужбовців немає.